بالرابط المباشر.. احصل عليها الآن بأسهل الخطوات.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2024 برقم الجلوس والاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2024، بعد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا من امتحاناتهم يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، ازداد البحث بشكل مكثف من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظة، يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية حوالي 113 ألف طالب وطالبة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن نتائج الشهادة الإعدادية، حيث تظهر نسبة النجاح مبشرة، سنوفر لك رابط استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2024 عبر موقعنا الإخباري.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2024

تم إعتماد وظهور نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا بعد إنهاء عمليات التصحيح وتقييم الدرجات للترم الأول من العام 2024، يُتاح الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم، وسنوفر لكم من خلال موقعنا الإخباري توجيهات حول كيفية الاستعلام عن النتيجة، والان يُمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا عبر اتباع الخطوات التالية.

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبوابة تعليم محافظة المنيا.

أو قم بزيارة موقع نتيجة نت الإلكتروني.

حدد المرحلة التعليمية كشهادة إعدادية.

اختر محافظة المنيا.

قم بتسجيل رقم جلوس الطالب.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهاده الاعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، وفقًا للمواد التالية.

توزيع الدرجات في مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

توزيع الدرجات في مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

توزيع الدرجات في مادة العلوم: 20 درجة.

توزيع الدرجات في مادة اللغة العربية: 40 درجة.

توزيع الدرجات في مادة الرياضيات: 30 درجة.

يجدر بالذكر أن هناك موادًا أخرى لا يتم إضافتها للمجموع الكلي للدرجات، مثل مواد التربية الفنية، التربية الدينية، والحاسب الآلي، حيث تُعتبر مواد نجاح ورسوب فقط.