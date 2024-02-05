وحش الأداء.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف جالاكسي إس 24.. قاتل الايفون

تسعى شركة سامسونج للأجهزة الكهربائية والإلكترونيات إلى توفير أحدث الإصدارات في الهواتف الذكية التي يتم إطلاقها من خلال الشركة، وتم الإعلان عن إصدار هاتف جالاكسي إس 24 بنسخته الجديدة والتي تم توفير الكثير من المميزات والخصائص بها لتحوز على إعجاب المستهلكين خصوصًا مع الاهتمام باختيار مميزات حصرية.

هاتف جالاكسي إس 24

تتعدد المواصفات الحصرية في هاتف جالاكسي إس 24 الجديد والتي يمكن التعرف على بعضها من خلال الجدول التالي:

المعالج: عشاري النواة Exynos 2400 تكنولوجيا 4 نانو.

التخزين رام: 128/256/512 جيجا مع 8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية: خلفية ثلاثية 50+10+12 م.ب. / امامية 12 م.ب.

الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080×2400 ويوجد بها ثقب صغير.

نظام التشغيل: اندرويد 14.

البطارية: 4000 مللي أمبير

مميزات هاتف جالاكسي إس 24

تتنوع المميزات في هاتف جالاكسي إس 24 في إصداره الجديد، وأهم هذه المميزات ما يلي:

دعم الهاتف: خاصية الـ NFC.

دعم شرائح الاتصال: شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

دعم شبكات الاتصال: الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

الأبعاد: 70.6×147.5×7.6 ملم مع وزن 168 جرام.

مقاومة الماء والغبار: مقاوم للماء والغبار وذلك بشهادة IP68 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

خامات الهاتف: الزجاج محمي بجوريلا فكيتس 2 بالإضافة إلى إطار من معدن الألمونيوم.

سعر هاتف جالاكسي إس 24

يختلف سعر هاتف جالاكسي إس 24 على حسب سعر صرف الدولار، كما تم الإعلان عن السعر الرسمي في عدد من الدول العربية، وأهمها ما يلي: