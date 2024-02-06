برقم الجلوس.. استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول لجميع المحافظات عبر بوابة الأزهر الشريف .azhar.eg

عمليات بحث مكثفة حالياً عبر محركات البحث في جمهورية مصر العربية عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول 2023/2024، ويوم بعد يوم يتضاعف البحث عن النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعتبر الشهادة الإعدادية الأزهرية من أكثر النتائج التي تشغل بال الكثيرون ويترقبها الجميع وسط حالة من القلق والتوتر، فحتى تلك اللحظة لم تعلن المعاهد الأزهرية عن موعد رسمي للإعلان عن النتيجة، ولكن من المؤكد أن تعلن بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي بدأت بعد انتهاء الاختبارات على الفور.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بالتزامن مع عمليات البحث المكثفة عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في كافة المحافظات، نتابع معكم كافة التفاصيل والمستجدات التي تطرأ حول هذا الأمر، حيث أكدت القطاع الخاص بالمعاهد الأزهرية أن النتيجة أوشكت على الظهور وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث اقتربت كافة لجان الكنترول الانتهاء من أعمال التصحيح وستعتمد النتيجة من قبل فضيلة وكيل الأزهر في كل محافظة، وستعلن النتيجة الكترونياً أمام الطلاب عبر بوابة الأزهر الشريف ليكون من السهل استخراجها من المنزل دون الحاجة للتوجه للمعاهد الأزهرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول

من السهل جداً أن يستخرج طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري النتيجة بعد إعلانها رسمياً عبر بوابة الأزهر الشريف، وهذا من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

التوجه المباشر على بوابة الأزهر الشريف.

الدخول على أيقونة أولياء الأمور.

تحديد أيقونة نتائج الامتحانات.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على زر استعلام.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية الأزهرية

تم توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول على النحو التالي:

مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة الفقة 25 درجة.

مادة أصول الدين 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 20 درجة.

مادة القرآن الكريم 20 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 10 درجة.

نتيجة ثالثة إعدادي أزهري الترم الأول 2024

صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية حالياً تحت قيد التجهيز وفور اعتمادها رسمياً من وكيل قطاع الأزهر في كل محافظة ستعلن رسمياً عبر البوابة الإلكترونية لمشيخة الأزهر الشريف، في حين أكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية أن اختبارات تقدم لها عدد 177 ألفا و109 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.