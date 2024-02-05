الشركة بتضحي.. أفضل واقوى هواتف خرافية في الفئة المتوسطة 2024 بأداء جبار وسعر على قد الايد

يوجد العديد من الشركات التي عملت على إطلاق هواتف بأسعار متوسطة لتتناسب مع احتياجات الطبقة المتوسطة، كما حرصت هذه الشركات على توفير العديد من المميزات في الهواتف الذكية الجديدة سواءً في حجم الرامات أو في دعم الهاتف للخصائص المتعددة أو في جودة الكاميرا أو غيرها من المميزات الملحقة بالجوال.

هاتف Xiaomi Redmi Note 12 5G

يعتبر هاتف Xiaomi Redmi Note 12 5G من ضمن هواتف الفئة المتوسطة للعام الجديد، وفيما يلي بعض مميزاته:

الوزن: 188 جرام.

نظام التشغيل: أندرويد 12 مع واجهة MIUI 13.

قياس الشاشة: 6.67 بوصة من نوع Samsung AMOLED

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل.

هاتف Redmi Note 11R

أطلقت شركة شاومي هاتف Redmi Note 11R الجديد بعدد من المميزات التي تتناسب مع سعره المتوسط، وهذه المميزات هي:

الذاكرة العشوائية: سعة 4 جيجا بايت مع مساحة تخزينية داخلية 128 جيجابايت.

الكاميرا: خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع وعدسة ماكرو.

البطارية: 5000 مللي أمبير دعم الشحن السريع 18 وات.

المعالج: MediaTek Dimensity 700.

هاتف Xiaomi Poco M4 Pro 5G

تم الاعلان عن اطلاق هاتف Xiaomi Poco M4 Pro 5G بسعر يتناسب مع الفئة المتوسطة وبمميزات متنوعة أبرزها ما يلي:

المعالج: Dimensity 810.

الكاميرا: الكاميرا الخلفية: 50 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 16 ميجابيكسل.

البطارية: 5000 مللي أمبير.

مساحة التخزين: 64/128 جيجابايت.

هاتف Samsung Galaxy A23 4G

أعلنت شركة سامسونج عن اطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A23 4G بسعر متوسط بعدد من المميزات والخصائص أهمها ما يلي: