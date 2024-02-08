من هُنــا .. رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول و مع اقتراب ظهور النتائج تسال العديد من الطلاب و أولياء الأمور عن نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، وقد أعلنت محافظة البحيرة عن صدور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية عبر بوابة التربية و التعليم الموقع الرسمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة النتائج الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ وقد أصبح الحصول علي النتيجة سهلا حيث وفرت بعد المواقع للحصول علي النتائج عن طريق ادخال رقم الجلوس و الاسم فقط و بدون الذهاب الي المدرسة و للحصول علي الشهادة الإعدادية يجب متابعة الخطوات الآتية:

الذهاب الي موقع مدرسة اونلاين التابع لمحافظة البحيرة من هنا.

ادخال كافة البيانات الخاصة بالطالب مثل رقم الجلوس و الاسم و في حالة نسيانه يجب النقر علي أيقونة الاسم وإدخال الاسم ثلاثي.

الضغط علي أيقونة بحث و الانتظار إلى أن تظهر النتائج.

واذا لم تظهر النتيجة فذلك إما بسبب انه لم يتم رفعها علي السيرفر.

فعقب انتهاء التصحيح ترفع النتائج علي الفور من الكنترول الخاص بمدارس المحافظة و اعتماد ظهورها من السيد المحافظ و لا يمكن نشرها دون اعتماد السيد المحافظ لنشرها

توزيع درجات المزاد الخاصة بالعام الدراسي الاول

فقط جاء توزيع الدرجات الخاصة بالصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

اللغه العربية أربعين درجه

اللغه الانجليزيه ٣٠ درجة

مادة الدراسات الاجتماعية ٢٠ درجة

مادة الرياضيات ٣٠ درجة

مادة العلوم ٢٠ درجة

علي ان يكون مجموع المواد ١٤٠ درجة

المواد الغير مضافه للمجموع