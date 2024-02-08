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من هُنــا .. رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024

new2024منذ 3 ساعات
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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول و مع اقتراب ظهور النتائج تسال العديد من الطلاب و أولياء الأمور عن نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، وقد أعلنت محافظة البحيرة عن صدور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية عبر بوابة التربية و التعليم الموقع الرسمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة النتائج الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ وقد أصبح الحصول علي النتيجة سهلا حيث وفرت بعد المواقع للحصول علي النتائج عن طريق ادخال رقم الجلوس و الاسم فقط و بدون الذهاب الي المدرسة و للحصول علي الشهادة الإعدادية يجب متابعة الخطوات الآتية:

  • الذهاب الي موقع مدرسة اونلاين التابع لمحافظة البحيرة من هنا.
  • ادخال كافة البيانات الخاصة بالطالب مثل رقم الجلوس و الاسم و في حالة نسيانه يجب النقر علي أيقونة الاسم وإدخال الاسم ثلاثي.
  • الضغط علي أيقونة بحث و الانتظار إلى أن تظهر النتائج.
  • واذا لم تظهر النتيجة فذلك إما بسبب انه لم يتم رفعها علي السيرفر.

فعقب انتهاء التصحيح ترفع النتائج علي الفور من الكنترول الخاص بمدارس المحافظة و اعتماد ظهورها من السيد المحافظ و لا يمكن نشرها دون اعتماد السيد المحافظ لنشرها

توزيع درجات المزاد الخاصة بالعام الدراسي الاول

فقط جاء توزيع الدرجات  الخاصة بالصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

  • اللغه العربية أربعين درجه
  • اللغه الانجليزيه ٣٠ درجة
  • مادة الدراسات الاجتماعية ٢٠ درجة
  • مادة الرياضيات ٣٠ درجة
  • مادة العلوم ٢٠ درجة
  • علي ان يكون مجموع المواد ١٤٠ درجة

المواد الغير مضافه للمجموع

  • التربية الدينية ٤٠ درجة
  • التربية الفنية ٢٠ درجة
  • الحاسب الآلي ٢٠ درجة
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new2024منذ 3 ساعات
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