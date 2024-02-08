من هُنــا .. رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024
بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول و مع اقتراب ظهور النتائج تسال العديد من الطلاب و أولياء الأمور عن نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، وقد أعلنت محافظة البحيرة عن صدور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية عبر بوابة التربية و التعليم الموقع الرسمي.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
اعتمدت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة النتائج الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ وقد أصبح الحصول علي النتيجة سهلا حيث وفرت بعد المواقع للحصول علي النتائج عن طريق ادخال رقم الجلوس و الاسم فقط و بدون الذهاب الي المدرسة و للحصول علي الشهادة الإعدادية يجب متابعة الخطوات الآتية:
- الذهاب الي موقع مدرسة اونلاين التابع لمحافظة البحيرة من هنا.
- ادخال كافة البيانات الخاصة بالطالب مثل رقم الجلوس و الاسم و في حالة نسيانه يجب النقر علي أيقونة الاسم وإدخال الاسم ثلاثي.
- الضغط علي أيقونة بحث و الانتظار إلى أن تظهر النتائج.
- واذا لم تظهر النتيجة فذلك إما بسبب انه لم يتم رفعها علي السيرفر.
فعقب انتهاء التصحيح ترفع النتائج علي الفور من الكنترول الخاص بمدارس المحافظة و اعتماد ظهورها من السيد المحافظ و لا يمكن نشرها دون اعتماد السيد المحافظ لنشرها
توزيع درجات المزاد الخاصة بالعام الدراسي الاول
فقط جاء توزيع الدرجات الخاصة بالصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤
- اللغه العربية أربعين درجه
- اللغه الانجليزيه ٣٠ درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية ٢٠ درجة
- مادة الرياضيات ٣٠ درجة
- مادة العلوم ٢٠ درجة
- علي ان يكون مجموع المواد ١٤٠ درجة
المواد الغير مضافه للمجموع
- التربية الدينية ٤٠ درجة
- التربية الفنية ٢٠ درجة
- الحاسب الآلي ٢٠ درجة