حالًا اعرف .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2024

عقب انتهاء الامتحانات و مع تزايد البحث من الطلاب و أولياء الأمور علي حد.سواء عن الروابط الخاصة بنتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظه كفر الشيخ ، و قد تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدراسي الاول في معظم محافظات مصر و قد ظهرت النتيجة في كل محافظات مصر حسب ما وضحته وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني و قد أصبح الحصول علي النتيجة أمرا سهلاً فور ظهورها و ذلك عن طريق استخدام الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم الخاصة بمحافظة التلميذ

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

قد أوضحت وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ انه سوف يتم الكشف عن ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من عملية التصحيح معلنه أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق الموقع الخاص بها بدون الحاجة للذهاب الي مدرسة الطالب فيمكن الاستعلام اما عن طريق موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة كفر الشيخ من هنا.

رابط الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي

قد امكن للطالب أن يستعلم عن النتيجة عن طريق اتباع الخطوات الآتية بعد الدخول الي موقع مديريه التربية والتعليم بكفر الشيخ او موقع نتيجة الالكتروني

الدخول الي موقع مديريه التربية والتعليم بكفر الشيخ هنا.

النقر علي نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.

ادخال اسم الطالب ثلاثي و رقم الجلوس الخاص به.

الضغط علي زر استعلام.

توزيع الدرجات الخاصة بمواد الصف الثالث الاعدادي للفصلين الاول و الثاني