“يلا شوف زادت ولا لا؟؟!!” موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لموظفي الدولة وقيمتها

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الالاف من موظفي الدولة يبحثون الآن عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 الذين ينتظرونه على أحر من الجمر من أجل الاستعداد لقدوم الشهر الكريم، حيث أن بعد الحصول على مرتبات شهر فبراير 2024 سيتوجه الكثيرين لشراء مستلزمات شهر رمضان من ياميش ومكسرات ولحوم ودواجن، واليكم كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وقد حددت وزارة المالية سابقا موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 حيث سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 قبل شهر رمضان 1445 هـ، أما مرتبات شهر مارس 2024 فسيتم صرفها قبل عيد الفطر، وحددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، حيث خصصت 5 أيام لصرف المرتبات، تبدأ من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 (12 شعبان 1445 هـ)، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 (18 شعبان 1445 هـ)، فيما خصصت 3 أيام لصرف متأخرات شهر يناير 2024، وهما الخميس والأحد والاثنين 8 و11 و12 فبراير 2024.

قيمة مرتبات شهر فبراير 2024

أما عن قيمة مرتبات شهر فبراير 2024 فلم تشهد أي تغييرات ولم يتم زيادتها، ولكن من المتوقع أن تتم زيادة المعاشات والمرتبات خلال الاشهر القادمة كعادة كل عام، وخاصة في ظل ارتفاع اسعار كافة السلع، واليكم قيمة المرتبات:

الدرجة الراتب الدرجة السادسة 4000 جنيه الدرجة الخامسة 4500 الدرجة الرابعة 5000 الدرجة الثالثة 5500 الدرجة الثانية 6000 الدرجة الأولى 7000 المدير العام أو ما يعادلها 8000 الدرجة العالية أو ما يعادلها 9000 الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 11000

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وتأتي الوزارات التي تصرف لها مرتبات شهر فبراير 2024، يوم 22 ممن الشهر كالتالي:

– المجلس القومي لحقوق الإنسان.

– المجلس الأعلى للصحافة.

– الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

– المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

– التموين والتجارة الداخلية.

– القوى العاملة.

– الإسكان والمرافق.

-مجلس النواب.

– التضامن الاجتماعي.

– مديريات الطرق والنقل.

-مجلس الأمن القومي.

وتأتي الوزارات التي تصرف لها مرتبات فبراير 2024، في يوم 25 من الشهر كالتالي:

– وزارة التخطيط.

– وزارة الاستثمار.

– وزارة التعاون الدولي.

– وزارة التربية والتعليم.

– وزارة الزراعة.

– وزارة الخارجية.

– وزارة الشباب والرياضة.

– وزارة المالية.

– وزارة التعليم العالي.

– وزارة التنمية المحلية.

– وزارة العدل.

– المحكمة الدستورية العليا.

– الأزهر.

– دار الإفتاء المصرية.

– هيئة النيابة الإدارية.

– النيابة العامة.

– اللجنة العليا للانتخابات.

– الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

– هيئة قضايا الدولة.

– مجلس الوزراء.

تم الكشف عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للموظفين بالقطاع العام والحكومى للدولة، حيث أنه لم يتم تغير موعد الصرف ولم يتم زيادة المرتبات حسبما أوضحت الاخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تباينت المرتبات وفقا للدرجات الوظيفية.