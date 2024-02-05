يلا اعرفها بسرعة .. لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية 2024

تستعد المدارس في محافظة الاسماعلية حتى تعلن عن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية لعام 2024 الخاصة بالفصل الدراسي الأول في ذلك الوقت الراهن، وذلك تبعا لما اعتمده اللواء شريف فهمي بشارة، وهو محافظ الإسماعيلية، حيث اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي لهذا العام الدراسي، وكانت نسبة نجاح قد وصلت إلى 78.85٪، ووصلت نسبة النجاح بجميع المدارس العامة عربي إلى 76.16٪، ولكن في المدارس الرسمية لغات وصلت نسبة النجاح إلى 98.8٪، وقد وصلت إلى 86.63% على مستوي جميع الإدارات التعليمية، وتبدأ عملية التظلمات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية في يوم الإثنين القادم، في اليوم الخامس من شهر فبراير لعام 2024، وتستمر عملية التظلمات لمدة تصل إلى 15 يومًا وذلك تبعا لما أقرته مديرية التربية والتعليم. .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية

قم بالدخول على البوابة الخاصة بالتعليم الأساسي الخاصة بالإسماعيلية من هنا.

اختر الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب.

ادخل بيانات الطالب المطلوبة كرقم الجلوس أو الأيم أز ما هو مطلوب.

اختر نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024.

اختر الترم الأول.

اختر العام الحالي 2023-2024.

قم بإدخال الاسم والرقم القومي.

اضغط على الأيقونة الخاصة بعرض النتيجة.

وسوف تظهر النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية 2024. وسوف نرفق لكم الرابط الخاص بالنتيجة حتى تتمكنوا من الحصول عليها حيث أتاحت مدرسة التعليم رابطا للحصول على النتيجة، حيث أوضحت أن الطلاب يمكنهم الحصول على النتيجة الخاصة بهم من ذلك الرابط.

نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

الدكتور محمد البحيري الوكيل الخاص بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية قد أعلن بالفعل عن النسب الخاصة بالنجاح لي الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، وقد قال الدكتور أن المكفوفين من الطلاب قد وصلت نسبة نجاحهم في الصف الثالث الثانوي 83%، كما أن نسبة نجاح الطلاب ضعاف السمع وكذلك الصم وصلت إلى 100%، وكانت نسبة النجاح الخاصة بطلاب المدارس المهنية قد وصلت إلى 100%.