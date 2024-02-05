دلوقتي شوف نتيجتك .. رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية و زيادة عدد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية فقد أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن النتيجة الخاصة بالعام الدراسي الأول للشهادة الإعدادية قد أعتمدت والتي جاء نسب النجاح بها ٨٨.٧٣ ٪

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

قد أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية أنه قد تم الانتهاء من عملية التصحيح التي خضعت لها أوراق امتحانات الطلاب و أنه الآن يجري جمع درجات الطلاب و اعداد الكشوفات الخاصة بالطلاب و من بعد انتهاء عملية التجميع يتم عرض الكشوفات علي مكتب السيد المحافظ و انتظار اعتمادها منه و من المفترض أن يتم نشر نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي لعام ٢٠٢٤ عبر بوابة التعليم الالكترونية لمحافظة المنوفية هنا بعد أن يتم تأكديها واعتمادها.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول لعام ٢٠٢٤

طبقا لما تم الإعلان عنه من وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني أن مجموع الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية هو ١٤٠ درجة ولكل فصل و تتضمن المواد الأساسية للفصلين الدراسيين الأول والثاني:

اللغة العربية ٤٠ درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية ٣٠

مادة الرياضيات بتفريعاتها الجبر و الاحصاء و الهندسة ٣٠ درجة لكل ترم

العلوم ٢٠ درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية ٢٠ درجة

علي الا تضاف المواد الخارجة عن المجموع والتي هي