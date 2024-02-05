ظهرت ⭕️ دلوقــت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس كل المراكز والادارات التعليمية

أثارت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية قلق شديد للطلاب وأولياء الأمور الذين يريدون الاطمئنان على مستقبل أولادهم، خاصةً بعد إعلان عدد كبير من المحافظات عن نتائجهم، وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن أعمال التصحيح قد انتهت، ويتم الآن المراجعة النهائية، واستخراج النتائج، وسيتم الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية خلال فترة قصيرة، وسنعرض لكم الموعد المتوقع لإعلان النتيجة خلال هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ الغربية 2024

أكد الدكتور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح بالفعل، وعقبها أعمال لجنة النظام والمراقبة لرصد الدرجات وتجميعها، مع مراعاة الدقة والانضباط، وعدم إهمال أى جزء داخل ورقة الاجابة، وسيقوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية خلال الساعات المقبلة، وسيتم عرضها على بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة الغربية.

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

أعلن الدكتور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن انتهاء أعمال التصحيح، وأنه بات من الممكن ان يتم الاعلان عن النتيجة في أي لحظة، كما أشارت مصادر أخرى أنه من المتوقع ان يتم الاعلان عن النتيجة غداً الثلاثاء، وسيتم الإعلان عنها رسميا عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بمحافظة الغربية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

بعد أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية من قبل المحافظ المختص، سيصبح بإمكان كافة الطلاب الحصول عليها من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمحافظة الغربية، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة التعليم الاساسي بمحافظة الغربية. تحديد الفصل الدراسي الأول. كذلك تحديد السنة الدراسية. كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس بطريقة صحيحة.

الضغط على زر الإستعلام عن النتيجة.

اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

تم رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية، وذلك في كافة المراكز، سمنود والمحلة وطنطا، وكافة المراكز الأخري، حيث يمكن استخراجها من خلال موقع المديرية، او من خلال موقع نتيجة نت الالكتروني، وذلك لكافة المواد التعليمية والدرجات، قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب او الطالبة، ومن بعدها تظهر لك كافة الدرجات.