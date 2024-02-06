الآن متاح كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لعموم المحافظات بالعراق

يزداد البحث بشكل كبير حالياً في كافة محافظات العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث يترقبها الكثير من المستفيدين لتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية من الأكل والمشرب والملبس والعلاج، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر برامج الرعاية التي وفرتها الحكومية العراقية الخاصة بتوفير رعاية اجتماعية لمساعدة المحتاجين في ظل ظروف الحياة الصعبة وغلاء الأسعار، وأتاحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية والتي ستأتي تحمل مواد غذائية مختلفة من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن وغيرها.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

عمليات بحث كبيرة حالياً عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 والتي ستصرف خلال سهر فبراير الجاري، وهذا بعد تأخر صرف الوجبة ولم يتم الكشف عن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير، ويمكن الاستعلام عن أسماء المشولين في الوجبة السابعة بالخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية.

اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.

كتابة البيانات المطلوبة من اسم المحافظة.

تحديد الوجبة المرغوب الاستعلام عنها “السابعة”.

الضغط على زر تحميل.

الانتظار قليلاً حتى يتم تحميل ملف بصيغة pdf على الجهاز الخاص بك وفيه أسماء المشمولين في الرعاية.

الضغط على كلمة بحث.

تسجيل اسمك للبحث عنه.

الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق الفئات التي تستحق الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، وتلك الفئات تتمثل في التالي:

الأسرة الفقيرة التي ليس لها عائل وليس لها دخل شهري.

الأسرة التي تعيلها أرملة أو مطلقة.

ذوي الإعاقة.

الأسر التي تعيلها كبار السن.

العاطلين عن العمل ولم يتمكنوا من حصول على فرصة عمل.

موعد صرف الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية 2024

أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن موعد صرف الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، حيث يترقبها الكثيرون من المستفيدين منها على أحر من الجمر فهي تساعدهم على التغلب على مصاعب الحياة بسبب ارتفاع أسعار، حيث وفرت الحكومة العراقية الرعاية الاجتماعية لتحقيق الكفالة الاجتماعية للمواطنين نظراً للظروف الصعبة التي تسيطر على البلاد.