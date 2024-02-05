“مبــــــروكـ نتيجتك هنا” الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية بالاسم ورقم الجلوس عبر natiga4dk.net garbeya 

ينتظر طلاب محافظة الغربية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية الترم الأول، وذلك بعد أن حيث صرحت مديرية التربية والتعليم بأن النتيجة ستصدر في الأسبوع الحالي قبل بداية الترم الثاني، وستكون نتيجة الصف الثالث الاعدادي لعام 2024 في محافظة الغربية متاحة على الإنترنت فقط وستتم نشرها بالاسم عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، على أن تكون موجوده في المدارس صباح اليوم التالي من اعتمادها من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية

سعتمد محافظ الغربية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول بعد قليل، وسيعلن نسبة النجاح في الترم الأول في المدارس بمختلف أنواعها، وسيكون في إمكان الطلاب بعد ذلك معرفة النتيجة من خلال الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الغربية 2024

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية من خلال موقع نتيجة نت، حيث إنه يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية عقب اعتمادها من قبل المحافظ على الفور، اتبع الخطوات الآتية:-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع نتيجة نت.

اختر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

انتظر ثواني، لتظهر لك درجات المواد في جميع المواد والمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.

توزيع درجات الترم الأول 2024

يقدر المجموع في الفصل الدراسي الأول من 140 درجة ويتم توزيعها على المواد كالآتي:-