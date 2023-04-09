يتطلَّع الكثير من الأفراد إلى تدابير تقديم تظلم بخصوص حذف أسمائهم من لائحة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك باستخدام الرقم القومي، تتجلى هذه الاحتياجات بعد أن قامت وزارة التضامن الاجتماعي في الأشهر الماضية بشطب بعض المستفيدين من هذا البرنامج، أثار حذف العديد من الأفراد من برنامج تكافل تساؤلات كثيرة حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، ومن المهم جداً جمع المعلومات اللازمة لإيضاح الأمر وتقديم تظلم صحيح، يُمكن التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بشكل سهل وفعّال من خلال استخدام الرقم الموحد المخصّص أو زيارة موقع الوزارة على الإنترنت للاطلاع على المعلومات المطلوبة، نقدم لكم طريقة تقديم تظلم تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 عبر وزارة التضامن، وكافة التفاصيل، تابعونا.

طريقة تقديم تظلم تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 عبر وزارة التضامن

تشرح وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الطرق التقليدية المستخدمة في تقديم الشكاوى في مكاتبها، يُمكن للفرد الآن تقديم شكواه إلكترونيًا، ما يُسَهِّلُ عليه وقتَه وجهده الذي يحتاج إلى ذهاب المسؤول على مقر الوزارة، وتشمل خطوات تقديم التظلم في هذا البرنامج.

يمكن بدايةً تسجيل الدخول عن طريق موقع وزارة التضامن من خلال الدخول على الرابط المباشر التالي: https://www.moss.gov.eg/.

إدخال الرقم القومي المتعلق بالمستفيد.

بعد ذلك، يتم تسجيل نوع الوثيقة إذا كانت التأمينية أو الكرامة.

بعد الضغط على خانة “تقديم الشكاوى والتسجيل”.

في هذا المكان، يجري الفرد إدخال الاسم والعنوان ورقم الهاتف المحمول.

بعد ذلك يتم إدخال الشكوى بالتفصيل.

القيام بالنقر على خانة تسجيل شكوى.

ستظهر رسالة نصية تؤكد تسجيل الشكوى بنجاح.

يقوم الشخص بالطباعة من خلال النقر على زر الطباعة وإرسال الشكوى.

موانع الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضحت الوزارة الأسباب التي قد تمنع الأفراد من الوصول إلى هذا الدعم، والتي ستعرض في المستقبل.