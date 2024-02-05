ظهرت الأن..نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه 2024 من خلال موقع نذاكر natiga.nezakr.net

ظهرت منذ دقائق نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه 2024 بالأسم ورقم الجلوس، حيث تم أعتمادها من قبل محافظ الغربيه، ومن المعروف أن هذه السنة الدراسية يتم أعتمادها من قبل المحافظ وليس وزير التربية والتعليم، وبعد أنتهاء العام الدراسي يتم عمل تنسيق لبعض المدارس لالتحاق الطلاب بها طبقاً لدرجاتهم في الشهادة الأعدادية، ومن بعض المدارس التي يمكن أن يلتحقوا بها هي المدارس الثانوية العامة والمدارس الصناعية والفنية التجارية والمدارس الزراعية، وسنستعرض في موقعنا الأخباري البديل طريقة الحصول علي النتيجة في السطور القليلة القادمة

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه 2024

رابط الحصول علي نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه 2024 أصبح متاح رسمياً للطلاب وأولياء الأمور للأطلاع عليها، حيث قد أعلن موقعي نتيجتي وموقع نذاكر عن النتيجة رسمياً منذ لحظات، ويمكنك معرفتها من خلال رابط مباشر، واليك خطوات معرفة النتيجة:

نقوم بالتوجه الي موقع نذاكر من خلال الضغط هنا

ثم نقوم باختيار نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه 2024

بعد ذلك سيظهر لنا صفحة بها بعض الفلاتر مثل أظهار النتيجة بالأسم أو برقم الجلوس أو الأدارة أو المدرسة

نقوم باختيار الطريقة المناسبة لأظهار النتيجة لنا

ثم نقوم بادخال الأسم أو رقم الجلوس في المكان المخصص لهم

ثم نضغط علي زر الأستعلام عن النتيجة

ستظهر لنا النتيجة بكافة التفاصيل

درجات مواد الشهادة الأعدادية 2024

درجات الشهادة الأعدادية في مصر تنقسم الي 140 درجة لكل فصل دراسي، أي أن المجموع الكلي لدرجات الطلاب في العام الدراسي هو 280 درجة موزعين كالتالي: