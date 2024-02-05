دلوقتي أعرف الأن حالاُ.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الغربية” ظهرت الان” على natiga4dk.net

ينتظر طلاب محافظة الغربية بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2024، التي تجرى في الترم الأول وتأتي هذه التوقعات بناءً على تصريحات صادرة عن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أكدت أن النتائج ستعلن في الأيام القليلة القادمة قبل بدء الترم الثاني، ومن المتوقع أن تكون النتيجة متاحة عبر الإنترنت فقط، حيث سيتم نشرها بشكل فردي بالأسماء عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة الغربية وستعلن النتائج رسميًا في المدارس صباح اليوم التالي لاعتمادها من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية

وبفضل الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين، بلغت نسبة النجاح في الامتحانات 89.65%، وشهد الحفل حضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية ويبلغ عدد الطلاب المقيدين في الشهادة الإعدادية بالمحافظة 85,897 طالبًا، وحضر منهم 85,787 طالبًا، بينما بلغ عدد الغياب 110 طلاب وتضم النتائج أيضًا عددًا من طلاب الإعدادية المهنية، حيث حضر 3,451 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.13%. وبالإضافة إلى ذلك، حقق طلاب معهد النور للمكفوفين نسبة نجاح 100%، حيث حضر 12 طالبًا منهم وتعكس هذه النتائج الإيجابية التزام الطلاب والمعلمين بالتميز والتفوق الأكاديمي، وتشكل حافزًا للمزيد من الجهود والتحصيل العلمي في المستقبل وتعتبر هذه النتائج دليلًا على الجودة والتميز في نظام التعليم بمحافظة الغربية،

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تم الإعلان رسميًا عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وقد أظهرت النتائج نسبة نجاح مشجعة بلغت 89.65%.