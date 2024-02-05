ظهرت الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة الغربية برقم الجلوس “مبروك للجميع”

تزداد عمليات البحث الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الغربية، حيث تم الإعلان الآن من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن ظهور التي تم اعتمادها رسمياً من قبل المحافظ، حيث ترقب الطلاب والطالبات النتيجة على أحر من الجمر وسط حالة من القلق والتوتر الشديد طوال الفترة الماضية، وسوف نوافيكم متابعينا الكرام الآن رابط استخراج نتيجة ثالثة إعدادي بالغربية فتابعونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الغربية

حالياً تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في محافظة الغربية، وهذا بعد اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وجاءت نسبة النجاح في محافظة الغربية للشهادة الإعدادية الترم الأول 89.65% من إجمالي عدد الحضور 85 ألفا و787 طالب وطالبة، في حين بلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 3502 وحضر منهم 3451 طالب وطالبة وبنسبة 87.13%، بينما الإعدادية المهنية للصم 33 طالب وحضر منهم 33 طالب ونسبة النجاح 100%، وطلاب معهد النور للمكفوفين 12 طالب بنسبة نجاح 100%.

رابط الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول بالغربية 2024

الأن يمكن لكل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في الغربية استخراج النتيجة بعد ظهورها الكترونيا وهذا دون الحاجة للتوجه إلى المدارس للأطمئنان على النتيجة، ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي: