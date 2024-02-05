مبروك للجميع 3 اعدادي.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه 2024 ترم اول عبر م قع نتيجة نت natiga4dk.net

تعد المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التي تمر على الطالب كما أنه يتابع العديد من الأطفال بعد الانتهاء من أداء الاختبارات البحث على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه الغربية 2024، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم طرح موقع الكتروني خاص بهم، يمكن لكافة الطلاب واولياء الأمور متابعة نتائج أبنائهم من خلالها، كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على الطريقة الصحيحة في استخراج نتيجة المرحلة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه الغربية 2024

بعد أن تزايد معدلات البحث في الفترة الأخيرة على خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه الغربية 2024،، وقد تم توضيح من قبل وزارة التربية والتعليم الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الاساسي من خلال الرابط الخاص بهم.

الضغط على الاستعلام على نتيجة المرحلة الإعدادية من الشاشة الرئيسية للموقع، ثم يتم اختيار السنة الدراسية المقيد بها الطالب، واختيار الفصل الدراسي الأول.

يطلب الموقع اسم الطالب التي تود الاستعلام على نتيجة، ورقم الجلوس الخاص به، بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم الضغط على استعلام.

بعدها سيتم ظهور النتيجة الخاصة بالطالب على الشاشة.

ما هي معدلات نجاح المرحلة الإعدادية في الغربية

تعتبر معدلات النجاح من أكثر الأمور التي يهتم بها الطلاب، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة الاختبارات ومراجعة الدرجات بشكل كامل، وقد تم الحرص على رصد الدرجات بالشكل الصحيح علي الموقع بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل أفضل المعلمين، وقد أوضحت بأن معدلات النجاح كبيرة عن السنوات الماضية، حيث أنه تم التوضيح بأن عدد الطلاب الناجحين حوالي 89.65% وقد تم التوضيح بأن العدد الكلي من الطلاب في محافظة الغربية الذين أجروا الاختبارات حوالى 85,787 طالب وطالبة، وقد أوضحت أن المكفوفين بلغت نسبة نجاحهم 100% بينما الصم أيضاً بلغت نسبة نجاحهم 100%، وتعتبر هذه المؤشرات من أفضل المؤشرات التي مرت علي الوزارة في المرحلة الإعدادية مقارنة بالسنوات الماضية.