نزل دلوقــت ملف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس اليوم السابع الترم الاول 2024 كافة المدارس

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية، هناك عمليات بحث مكثفة من قبل طلاب الشهادة الاعدادية محافظة الغربية، وذلك بعد أن أعلنت عدة محافظات عن نتيجة الترم الأول للشهادة الاعدادية، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن لجان التصحيح ما زالت قائمة حتى الآن، ولم يتم الانتهاء منها بعد، وسيتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الغربية الدكتور طارق حلمي عقب الانتهاء مباشرةً من أعمال التصحيح، وسيكون هذا في غضون عدة أيام.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس

سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الاول بشكل إلكتروني، عن طريق عرضها عبر بوابة التعليم الأساسي الالكترونية، وسيتم بعد ذلك عرضها في القوائم المدرسية داخل المدرسة، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة محافظة الغربية خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التقدير والرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحري الدقة في العمل، وعدم إهمال أي جزئية داخل الورقة، مضيفاً إلى أنه يتمنى أن تكون هذه النتيجة مُرضية لأولياء الأمور والطلاب، ومُلبية لِتطلعاتهم المستقبلية، مُتمنيا للجميع التوفيق في مسيرتهم الدراسية.

رابط الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس

سيتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها، وذلك من خلال الرابط التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، مع اتباع الخطوات الآتية: