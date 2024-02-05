اضبط الآن تردد قناة زي ألوان 2024 Zee ALwan على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات بجودة عالية

تردد قناة زي ألوان 2024، تعد قناة زي الوان من أشهر القنوات التي تعرض مسلسلات مصرية وتركية مدبلجة وهندية مدبلجة، وتنتمي القناة إلى مجموعة قنوات زي التي تبث من دولة الإمارات، وتتميز القناة بعرضها للمسلسلات والبرامج الفنية الهندية المدبلجة، وهذا يتيح للمشاهدين في العالم العربي متابعتها بسهولة دون الحاجة لقراءة الترجمة، ولهذا السبب قد حظيت القناة بشعبية كبيرة وحصدت عددًا كبيرًا من المشاهدين والمتابعين في كافة البلدان العربية منذ بداية بثها.

تردد قناة زي ألوان 2024

تحظى قناة زي ألوان بشعبية كبيرة في العالم العربي. تقدم القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام الهندية، بما في ذلك المسلسلات الدرامية والرومانسية والكوميدية، كما تعرض القناة بعض البرامج الترفيهية والموسيقية، وتبث القناة محتواها على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات من خلال الترددات الآتية:-

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

التردد:- 11277.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 3/4.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة ضبط تردد قناة 2024 Zee ALwan

يمكنكم تنزيل تردد قناة زي ألوان 2024 من خلال هذه الخطوات:-