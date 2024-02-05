متاح الأن..رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 عبر موقع نذاكر natiga.nezakr.net

يبحث الكثير من الأهالي والأشخاص عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 حيث قام محافظ الغربية باعتماد النتيجة رسمياً وتم الأعلان عنها رسمياً ، ويهتم الأهالي والطلاب بهذا العام الدراسي خاصةً لانه مرحلة أنتقالية للطلاب الي مدارس أخري مثل المدارس الفنية(التجارية-الزراعية-الصناعية) والمدارس الثانوية العامة، ثم يبدء الطلاب حياة دراسية جديدة، وسنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل طريقة الحصول علي النتيجة في السطور القليلة القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

سنستعرض معكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بأكثر من طريقة حتي يتمكن الطلاب والأهالي من معرفة النتيجة، وقد تم الحصول علي حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة في كافة المحافظات من قبل موقعي نذاكر وموقع نتيجتي واليكم طريقة الحصول علي النتيجة:

نقوم بالتوجه الي موقع نذاكر من خلال الضغط هنا

ثم نقوم بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

نقوم بالضغط علي الرابط لينقلنا الي صفحة أخري بها بعض طرق البحث عن النتيجة

نختار البحث بالأسم أو رقم الجلوس أو الأدارة التعليمية أو المدرسة

نقوم بادخال البيانات في المكان المخصص لها

نقوم بالضغط علي زر بحث لأظهار النتيجة

نلاحظ ظهور النتيجة بكافة تفاصيل درجات المواد وكذلك النسبة المئوية من المجموع الكلي

درجات مواد الشهادة الأعدادية للفصلين الدراسيين

تنقسم الشهادة الأعدادية الي فصلين دراسيين في كل فصل دراسي خمس مواد بمجموع درجات 140 درجة لكل فصل دراسي، ومجموع درجات العام الدراسي هي 280 درجة مقسمة كالتالي: