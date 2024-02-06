تعرف على خطوات الحصول على الإقامة الذهبية 1445 في السعودية.. الشروط والمميزات والتكاليف

هل تريد الحصول على إقامة ذهبية في المملكة العربية السعودية؟ لكنك لا تعرف ما هي الشروط وكيفية الحصول عليها؟ أو ترغب في معرفة الرسوم، وقد تم تطوير نظام الإقامة وتسهيل إجراءات التقديم للراغبين في الحصول عليها، إذا كنت ترغب بمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بمركز الإقامة الذهبية، تابعنا للتعرف على دواعي الإقامة والتكاليف كاملة.

دواعي عمل الإقامة الذهبية

نقدم لك كافة المعلومات لعمل إقامة ذهبية في المملكة العربية السعودية والتي يجب عليك معرفتها إذا كنت تريد التقدم بطلب الإقامة:

مطلوب جواز سفر ساري المفعول.

يمنع التقديم على أي شخص دون سن الحادية والعشرين.

إن يكون سجله العدلي خالياً من أي جنحة أو قضية وتقديم الأدلة المالية.

تقديم ما يثبت الخلو من الأمراض المعدية والصحة الجيدة على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

يجب أن يكون لديه تصريح إقامة نظامية إذا كان مقدم الطلب مقيماً داخل المملكة.

هذه أهم شروط الإقامة السعودية التي يجب عليك مراعاتها عند التقديم عليها.

ميزات الإقامة الذهبية

ربما تتساءل ما الفرق بين الإقامة العادية والمتميزة؟ هناك مميزات يتمتع بها الحاصلون على الإقامة، وهذه قائمة بها:

عمل زيارات للأقارب، إمكانية تملك العقارات السكنية.

إمكانية الاستفادة من العقارات الموجودة في كل من مكة والمدينة.

شراء وسائل النقل وتكون باسم الشاري.

حرية الدخول والخروج إلى المملكة العربية السعودية.

ممارسة الأنشطة التجارية.

توفر الإقامة الذهبية فرصاً استثمارية متنوعة للأفراد والشركات الراغبين في تطوير أعمالهم واستثماراتهم داخل المملكة.

ما سعر عمل الإقامة الذهبية؟

تختلف تكلفتها حسب المدة، إذا كنت تتساءل عن مقدار رسوم الإقامة الذهبية فإن رسوم الإقامة غير المحدودة هي 800 ألف ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط، أما بالنسبة للإقامة محددة المدة فيدفع سنويًا مبلغ مئة ألف ريال سعودي.