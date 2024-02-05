ساعة كاملة اغاني ومرح.. تردد قناة طيور الجنة اطفال 2024 النايل سات

تعد قناة طيور الجنة واحدة من افضل القنوات التي يحبها العديد من الأطفال حول الدول العربية، لذا تبث العديد من البرامج منها الترفيهي والثقافي والتعليمي، يعشقها العديد من الأطفال تستهدف العمر ما بين 4 سنوات حتي أل 15 سنة، يثق ببرامجها أولياء الأمور لان مشاهدها تكون غالية تمام من أنواع العنف أو الإثارة مثل ما نشاهده في العديد من قنوات الأطفال، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق بقناة طيور الجنة في السطور التالية تابعونا.

نبذة عن قناة طيور الجنة

يتداول العديد من الأطفال وأولياء الأمور حول مواقع التواصل الإلكترونية عن معرفة الترددات الجديدة التي تبث من خلالها قناة طيور الجنة وكيفية تنزيلها علي شاشات التلفاز، يحبها العديد من الأطفال لأنها تبث العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة، يتمكن الجميع تنزيل التردد علي شاشات التلفاز بدون دفع أي رسوم مالية إطلاقا، تبث من خلال جودة عالية وصورة واضحة.

تردد قناة طيور الجنة عبرالنايل سات 2024

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معامل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة: 27500.

التردد الجديد بطيور الجنة: 11310.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصويب خطأ القناة: 4/3.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة