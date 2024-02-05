ليلة الإسراء والمعراج 2024 .. موعدها والأعمال المستحبة في تلك الليلة

اقتربت ليلة الإسراء والمعراج 2024 حيث تحل يوم السابع والعشرين من رجب 1445 وهي ليلة مهمة جدًا لعموم المسلمين في كافة أنحاء العالم، ففي هذه الليلة المباركة عرض رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على الجنة ليرى ما أعده الله عز وجل لأحبابه، خلال الأسطر التالية سنوضح موعد ليلة الإسراء والمعراج والأعمال المستحبة في تلك الليلة.

متى تبدأ ليلة الاسراء والمعراج؟

كشفت دار الإفتاء المصرية عن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 على أن تبدأ هذه الليلة المباركة يوم الأربعاء 26 رجب 1445 الموافق 7 فبراير 2024 على أن تنتهي هذه الليلة فجر يوم الخميس الموافق 27 رجب 1445 الموافق 8 فبراير 2024.

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج

وضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج موضحة أنه يجوز الصوم احتفاءً بتلك الليلة المباركة والاحتفاء برسولنا صلى الله عليه وسلم وبنزول فرض الصلوات الخمس، لذلك يجوز لكل مسلم أن يصوم هذه الليلة.

الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

يفضل في هذه الليلة المباركة أن يتم التقرب أكثر إلى الله عز وجل بعدد من الأعمال الصالحة مثل:

الصيام.

إخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين.

الاستغفار والتسبيح والتكبير.

أداء الصلاة.

قيام الليل.

إطعام المساكين.

الدعاء.

ومن الأدعية المستحب تكرارها في هذه الليلة: