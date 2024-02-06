PDF نتائج صف اعدادي 2024 نتائج الطلاب العراق دور أول موقع وزارة التربية

يتداول العديد من الطلاب وأولياء الأمور في دولة العراق عن معرفة النتائج المتعلقة بالصف السادس الإعدادي الدور الأول علي الرغم من الانتهاء من أداء الامتحانات، لذا يريد العديد معرفة نتائجهم، صرحت وزارة التربية العراقية عن الموعد المحدد للإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول وهو عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب سوف يتم إعلان النتائج علي الفور، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح كافة التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع في السطور التالية تابعونا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها لكي يقوم كل طالب وطالبة في محافظات العراق بالإطلاع عن النتائج الخاصة بمختلف الصفوف والمراحل الدراسية التي من أهمها الصف السادس الاعدادي، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

في البداية، قم بالخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية الإلكتروني.

يجب النقر علي أيقونة الصف الذي تريد الاستعلام عنه كما موضح أمامك عبر الشاشة.

ثم قم بإدخال الاسم، الرقم الامتحاني، المحافظة.

أخيرا: قم بالضغط علي خانة الاستعلام، علي الفور سوف يتم إظهار النتائج المتعلقة بهذا الطالب.

وعندها ستتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج، ويمكن تقديم اعتراض عقب فتح باب التقديم مباشرة أمام كافة الطلبة.

عرض نتائج الطلاب موقع نتائجنا

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الإطلاع عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول عبر موقع نتائجنا، فضلاً عن أن الوزارة تقوم برفع جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة عبر هذا الموقع الإلكتروني، لسهولة الحصول على النتيجة ومعرفة الدرجات التي حصل عليها كل طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بالعراق.

إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية أنة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب سوف يتم علي الفور الإعلان عن النتائج، علي الرغم من انتظار الطلاب لنتائجهم إلا أن الوزارة أضافت يجب علي جميع الطلاب الالتزام وان يكون علي علم بان هذا التأخير في مصلحة الطالب، فعلي جميع الطلاب أن يستبشروا خيرا وكل طالب سوف يأخذ حقة دون ظلم، كشفت أيضا بان إعلان النتائج سوف يكون في الساعات القليلة القادمة.