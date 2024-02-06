حدثها فورا من هنا.. رابط وخطوات تحديث السيرة الذاتية 2024 عبر منصة جدارة
تعتبر السيرة الذاتية من أهم الوثائق التي يطلبها نظام جدارة من المتقدمين للوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، لذلك، من المهم أن تبقي سيرتك الذاتية محدثة، حتى تتمكن من المنافسة على الوظائف المتاحة وتزيد فرص قبولك، وكذلك إذا تم ترشيحك لوظيفة ما، والأوراق التي تقدمها، وبالطبع ستكون هناك نسخ حديثة منها، لا تتطابق مع ما هو مسجل بدقة في سيرتك الذاتية، وهذا يعرضك لخسارة فرصتك في تلك الوظيفة.
ما يجب مراعاته عند تحديث السيرة الذاتية من جدارة
إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند تحديث سيرتك الذاتية وهي كالآتي:
- التأكد من صحة البيانات المدخلة وأنها لا تحتوي علي الأخطاء الإملائية.
- قم بتنسيق سيرتك الذاتية بشكل جيد واستخدم اللغة العربية الفصحى.
- تأكد على المعلومات التي تتعلق بالعمل الذي تتقدم له.
- استخدم المصطلحات المهنية المناسبة.
تحديث السيرة الذاتية في جدارة السعودية 2024
يعد هذا النظام من أهم الأنظمة التي طورتها وزارة الموارد البشرية والذي يعمل علي تيسير عملية التوظيف للجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، يتيح النظام للمتقدمين للوظائف الحكومية إنشاء سيرة ذاتية إلكترونية يتم من خلالها تسجيل البيانات الشخصية والتعليمية والخبرات العملية والمهارات، وذلك للمشاركة في التحكيم المهني.
ليتمكن المرشحون من المشاركة في المقارنات الوظيفية، يجب عليهم تجديد بياناتهم الشخصية والأكاديمية والمهنية بشكل مستمر عبر نظام جدارة، إليك طريقة تحديث السيرة الذاتية في نظام جدارة السعودية 2024:
- تسجيل الدخول إلى نظام جدارة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- الضغط على أيقونة “السيرة الذاتية”.
- انقر على زر “تحرير”.
- يتم إجراء التعديلات اللازمة على السيرة الذاتية مثل تعديل البيانات الشخصية مثل: اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وبريدك الشخصي.
- تعديل البيانات الأكاديمية، مثل: المؤهلات العلمية والدبلومات والدرجات العلمية.
- بالإضافة إلى تعديل البيانات العملية، مثل: الخبرة العملية والمهارات.
- الضغط على زر “حفظ”.