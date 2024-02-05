“أصحاب هذه البطاقات مطلوبون فورا”.. تحذير شديد اللهجة من وزارة الداخلية للمواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي هذه.. غرامة 1000 جنيه والحبس في تلك الحالة

تحذير من وزارة الداخلية لأصحاب البطاقة الشخصية حيث تعتبر هي هاوية لكل مواطن يكون له رقم قومى خاص به وتختلف من مواطن إلى اخر، حيث قامت الحكومة بوضع عدة عقوبة على هؤلاء المواطنين الذين يحملون البطاقة الشخصية لأسباب معينة، مما جعل الكثير من المواطنين يتسائلون عن هذه الأسباب، لذلك سوف نوضح لحضراتكم خلال هذا المقال هذه الأسباب حتى تكون على علم ودراية كافية.

تحذير من الداخلية بشأن عقوبات البطاقة الشخصية

وضعت الحكومة عدة عقوبات للبطاقة الشخصية فى حالات معينة منها دفع غرامة وقد تصل للحبس، وهذه الحالات جاءت كالتالى:

اذا بلغ المواطن عمر ال 15 عاماً ولم يقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة فإنه يفرض عليه دفع غرامة مالية تقدر ب100 جنيه مصري. اذا كانت البطاقة الشخصيه لدى المواطن غير محدثه وقام باستخدامها فإنه يدفع غرامة مالية تقدر ب 100 جنيه. وفى حالة لم يقم المواطن بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به والتي تتمثل في كل من الحالة الاجتماعية وعنوان السكن لمدة ثلاثة أشهر فإنه يفرض عليه غرامة مالية حوالى 50 جنيه مصري. فى حالة إذا تأخر المواطن في استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وهذا بعد مرور 15 يوم من تحرير محضر الفقد، يقوم المواطن بدفع غرامة مالية حوالى 50 جنية مصري. حبس وغرامة فى هذة الحالة في حالة تعمد المواطن استخدام بطاقة غيرة الشخصية يتم حبس المواطن مدة لا تقل عن سنة إلى جانب دفع غرامة مالية لا تزيد عن 1000 جنيه مصري.

طريقة إستخراج بطاقة شخصية

يمكنك إستخراج البطاقة الشخصية من خلال التوجة إلى أقرب سجل مدنى، أو اون لاين من خلال الموقع الرسمي الخاص بالسجل المدني التابع لوزارة الخارجية.