بتدشين أسبوع العمل الجديد، سرَّت وزارة التعليم السعودية بإصدار بيان يُعلِن عن إتاحة فرص التقدُّم لحركة نقل مدرِّسي الذكور والإناث المخصصة للخارج لهذا العام 1444، يسهل على المعلمين الذين يرغبون في الانتقال إلى مدن أخرى بداخل المملكة العربية السعودية تسجيل رغبات نقلهم بسهولة باستخدام منصة نور الإلكترونية، سوف تُعيد الوزارة النظر في جميع الطلبات بموجب نظام التصفية بين المدرسين والمدرسات، ثم ستعلن عن النتائج لاحقًا. نحن هنا لتقديم المساعدة وشرح الإجراءات المطلوبة للتسجيل وكذلك توضيح خطوات التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1444 وشروط التسجيل، بالإضافة إلى التواريخ الهامة المتعلقة بهذه الحركة.

خطوات التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1444 وشروط التسجيل

بدأت حركة نقل المعلمين والمعلمات إلى مدارس خارجية في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، وتم تحديد جدول زمني يشمل كافة إجراءات هذه الحركة. يُُتاح لجميع المعلمين والذين يستوفون شروط التقديم إضافة رغباتهم على منصة نور الإلكترونية، بدءً من يوم الأحد، يُغلق الاستمارة في السابع من شهر شوال المقبل، وسيتم نشر النتائج في 28 شوال.

سيتم استقبال الاعتراضات خلال فترة تمتد من اليوم الأول وحتى الخامس من شهر ذي القعدة، كما سيصار إلى احتساب نتائج الاعتراضات في اليوم الثامن من هذا الشهر. وعلاوة على ذلك، سيقوم المسؤولون بإجراء التغييرات المناسبة على هذه التظلمات، ستتبنى وزارة التعليم نظام المفاضلة لاختيار المرشحين المناسبين لحركة النقل الخارجي بما يتضمن عددًا من العوامل، مثل نقاط التقدير والأداء وغيرها من المعاير الحاسمة.

تسجيل الدخول إلى حسابك في نظام نور. بعد ذلك، يتوجب الانتقال لعلامة التبويب “الخدمات الرقمية”. ثم اختيار “Requesting an External Transfer”. من ثم، يتوجب عليك ملء الاستمارة المطلوبة بالمعلومات الشخصية والمهارات والخبرات. بعد ذلك، يتم إرفاق الوثائق المطلوبة مثل السيرة الذاتية والشهادات وغيرها. بعد ذلك، يتم تأكيد الطلب والانتظار حتى يتم الإعلان عن نتائج الحركة.



شروط حركة النقل الخارجي في السعودية

يتمثل الإطار القانوني لنقل المعلمين والمعلمات خارج المملكة العربية السعودية في نظام وزارة التعليم، حيث تشرف المديرية العامة لشؤون المعلمين على هذا التنظيم. وبدوره يأتي ذلك استناداً إلى نظام نقل الموظفين بالدولة وأسسه، إضافة إلى أحكام قانون تقويم أداء مكاتب التربية والتعليم وجود لائحة علاقات الخدمة بشأن نقل موظفي التربية والتعلیم.

يتطلب من المعلم أو المعلمة الذين يرغبون في التقدم لطلب وظيفة محددة أن يكونوا قد قضوا خمس سنوات على الأقل في وظيفتهم الحالية.

يتوجب على مدرِّس أو مدرِّسة إجراء تقييم على أدائهم الوظيفي، وضمان حصولهم على تقدير جيد أو أكثر في آخر التقييم.

يجب أن يكون المعلم أو المعلمة قد تحصَّلوا على الشهادات والتأهيلات اللازمة لترحيلهم خارج البلد.

تتضمن ذلك الحصول على درجة البكالوريوس المناسبة وتلقي الشهادات المهنية إذا كانت موجودة.

ينبغي للمعلم أو المعلمة أن يسجلوا في نظام فارس وأن يكون لديهم حساب خاص بهم في نظام نور.

ينبغي للمدرس أو المدرسة أن يجوزوا الكشف الشخصي والامتحان الإنجليزي (TOEFL أو IELTS).

إذا كانت الخطة التعليمية الجديدة تطالب باستخدام اللغة الإنجليزية في عملية التدريس.

يتوجب على المربي أو المربية الالتزام بالشروط الصحية والأمنية والقانونية في الدولة الجديدة التي سيتم نقلهم إليها.

قدمنا لكم خطوات التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1444 وشروط التسجيل، يتوجب تقديم الطلب في الفترة المحددة وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم السعودية لحركة النقل الخارجي.