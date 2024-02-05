“حميدو الحافي” تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 لمتابعة كافة اغاني الاطفال بجودة عالية

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة، لتعليم أولادهم وتسليتهم وتطوير مهاراتهم، فهي من القنوات المميزة لدى الأطفال، حيث تقدم لهم محتوى تربوي وتعليمي وثقافي، يعمل على تطوير مهاراتهم وتشجيعهم على التفكير الإبداعي، عن طريق عرض البرامج الترفيهية والتعليمية التي تزرع في الطفل قيم وعادات المجتمع، وسنقوم بعرض تفاصيل القناة خلال هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية التي تأتي في مقدمة قنوات الأطفال، وتحمل شعبية جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، لما تعرضه من محتوى مميز، حيث اختصت القناة بتقديم مجموعة من الاناشيد والبرامج الإرشادية للأطفال، والتي تحمل كلمات ذات نصائح جوهرية، تساهم في تعليم الأطفال القيم والسلوكيات الصحيحة، وتهدف إلى توفير بيئة آمنة للطفل.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يبحث الجميع عن تردد قناة طيور الجنة الجديد، لسماع أفضل الأناشيد الجديدة والحصرية للاطفال بدون أي تكلفة، ويكون التردد كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

وإذا كنت تريد مشاهدة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات، يكون التردد كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 11310. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة طيور الجنة، عليك اتباع عدة الخطوات لتحديث إعدادات الجهاز كالآتي: