“بسرعة البرق” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 لعدد 86 ألف طالب وطالبة

اعتمد اليوم الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية.

حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر من مجموع المواد 89.63 %.

وكيل الوزارة يستعرض نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بالمحافظة بلغ نسبتها الى 87.13 % لعدد 3451 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر بإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 100 % من إجمالي 33 طالب تقدموا للامتحانات.

وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية المكفوفين 100 % من إجمالي 12 تقدموا للامتحانات.

الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 برقم الجلوس فقط

هذا وقد تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 على المواقع الرسمي والبوابة الإليكترونية لمحافظ الغربية، عقب اعتمادها من السيد الدكتور المحافظ، للتيسير على الطلاب وتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 من خلال عدة طرق، منها:

زيارة الموقع الرسمي والبوابة الإليكترونية لمحافظة الغربية.

أو الدخول إلى موقع نتيجة نت من هنا وبرقم الجلوس فقط يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية في ثوان معدودة، وكذا يمكنك معرفة ترتيبك على مدرستك وإداراتك التعليمية والمحافظة بالكامل.

مع خالص الأمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق

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