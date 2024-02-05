مبروك 3 ع.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 بالاسم برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

في يوم الإثنين الموافق 5/2/2024 اعتمد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 بالاسم، ومدارس اللغات أيضًا، حيث بلغت معدلات النجاح النهائية إلى 77.7 %، وأثناء عرض المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم نتائج الشهادة الإعدادية بمعدلات النجاح المئوية على المحافظ، قام المحافظ بتهنئة طلاب المرحلة الإعدادية الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع الاستمرارية في بذل الجهد والتحصيل الدراسي بهدف تحقيق أفضل النتائج في كافة المراحل التعليمية القادمة مستقبلا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 بالاسم

أثناء وقت اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 بالاسم من قبل محافظ أسوان، أعلن عن نسب نجاح طلاب الصف الثالث بالمرحلة الإعدادية العامة واللغات والتي بلغت 77.7 %، بالإضافة إلى نسبة نجاح مرحلة الإعدادية المهنية التي بلغت 82 %، بينما نسبة نجاح طلاب المرحلة الإعدادية للمكفوفين بلغت 80 %، وطلاب الصم وضعاف السمع بلغت نسبة نجاحهم 89.3 %.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 بالاسم

المهندس محمد الرشيدي أوضح في بيان عن عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان المتقدمين لاختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 حوالي 27115 طالبا وطالبة، اجتازا منهم فقط في نماذج الاختبارات حوالي 26710 طلبة وطالبه، حيث إنه كان عدد إجمالي الطلاب الحاصلين حوالي 20748 طالبا وطالبة، وقامت محافظة أسوان عبر صفحتها الإلكترونية الرسمية عن الرابط الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 للاسم، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية من هنا، ويمكن الحصول عليها أيضًا من خلال الموقع الرسمي الموثوق به موقع نتيجه نت الالكترونية من هنا.