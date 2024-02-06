NOW كشوفات نقل النفوس وجبة فبراير PDF اسماء الوجبة الاخيرة من نقل النفوس بالعراق

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، الوجبة الجديدة لشهر نوفمبر من نقل النفوس، التي شملت العديد من المواطنين العراقيين داخل كافة المحافظات، وهم من قاموا بتقديم طلب تعديل البيانات الشخصية الخاصة بهم، حتى أن الوزارة كانت حريصة على أن يتم الكشف عن هذه الكشوفات في الفترة الجارية، خاصة وأن عملية المراجعة للطلبات المقدمة لا تأخذ سوى أقل من أيام حتى يتم تغيير البيانات بشكل نهائي.

كيفية الإطلاع عن كشوفات اسماء نقل النفوس

هناك بعض الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الكشف عن الأسماء الخاصة بنقل النفوس في محافظات العراق، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية العراقية.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

القيام بالتوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

الضغط في النهاية على زر “بحث”.

وستقوم بتنزيل جميع الكشوفات الخاصة بنقل النفوس وجبة فبراير بكل سهولة.

شروط التسجيل في خدمة نقل النفوس

حتى يسهل القيام بالتسجيل في خدمة نقل النفوس بالعراق، يجب أن تنطبق الشروط التالية على المتقدم، وفقًا للشروط التي تتمثل في التالي:-

أن يكون عراقي الجنسية.

كذلك يجب وأن لا يقل عمر المواطن عن 18 عامًا.

أن يكون مقيم دائم في دولة العراق.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.

ألا يكون المتقدم خارج دولة العراق.

مستندات نقل النفوس في العراق

جاءت اهم المستندات المعنية بالتقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما يلي:-

إحضار صحية من الأحوال المدنية سارية.

نسخة من البطاقة التموينية للفرد المتقدم.

إرفاق صورة من البطاقة السكنية.

نسخة من العقار أو المنطقة المقيم بها.

إرفاق جميع المستندات في الخانات المخصصة لذلك.

يذكر أن وزارة الداخلية تقوم بمراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في تعديل البيانات الشخصية الخاصة بهم سواء الإسم واللقب، على أن يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بهذه الخدمة في الأيام القليلة المقبلة، مع العلم أنه يمكن الإطلاع عن هذه الأسماء عبر بوابة المواطن الحكومية أو موقع وزارة الداخلية الرسمي.