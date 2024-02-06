موعد نزوله.. تاريخ صرف حساب المواطن دفعة فبراير 2024 وكيفية الاعتراض

يمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقدم إلى برنامج حساب المواطن ليتمكن من الحصول على الدعم الشهري الذي يقدمه البرنامج، وذلك من خلال دفعات شهرية تودع في الحسابات المصرفية للمستفيدين، أوضح البرنامج موعد إيداع المعاش الشهري، ونستعرض أدناه تاريخ الدفع في حساب المواطن دفعة فبراير 2024 ونكشف عن التفاصيل الخاصة بالموضوع.

تاريخ الدفع بحساب المواطن دفعة فبراير 2024

في العاشر من فبراير 2024 يوم السبت الموافق 29 من رجب 1445، وبحسب ما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن اليوم العاشر الذي يصادف يوم السبت والذي يمثل عطلة رسمية أسبوعية، يؤخر الصرف يومًا واحدًا، وسيكون موعد الصرف يوم الأحد التالي، وعليه فمن المتوقع أن يتم صرف الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن لشهر فبراير 2024 يوم الأحد 11 فبراير 2024.

شروط الدخول إلى حساب المواطن

تنقسم شروط الدخول إلى حساب المواطن إلى عدة أقسام، هناك شروط عامة تسمى متطلبات الأهلية، وكذلك شروط للرجال غير المتزوجين والرجال المتزوجين والطلاب والأرامل والنساء المتزوجات، وفيما يلي نستعرض معك تفاصيل هذه الشروط:

يجب أن يكون من سعودي الأصل.

أن يكون مقيماً بصفة مستمرة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأشهر الثلاثة الماضية.

يجب أن يكون لديه حساب بنكي نشط لتحويل مصاريفه الشهرية إليه.

لا يمكنه الحصول على أكثر من الحد الأقصى للراتب.

أن يكون عمره أقل من ثمانية عشر عاماً أو أكبر.

خطوات معارضة نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بشرح كيفية استنكار نتيجة أهلية حساب المواطن من خلال الخطوات التالية: