حقيقة تأخير صرف دفعة فبراير لحساب المواطن.. موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير 2024

موعد صرف حساب المواطن، يزيد اهتمام المواطنين المستفيدين بالدعم من حساب المواطن بمعرفة موعد الصرف، حيث أعلن الملك سلمان عن رغبته في زيادة الدعم للفرد من أجل تحسين مستوى المعيشة لديه ومساعدة الغير قادرين علي سد احتياجاتهم الضرورية، لذا سنتناول جميع التفاصيل الهامة.

موعد صرف حساب المواطن

يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ولكنه يمكن أن يتأخر في بعض الأحيان لمدة يوم أو يومين في حالة العطلات الرسمية، وهذا ما سيتم في شهر فبراير من حيث تأخير صرف الدعم يوماً واحداً، فبدلا من أن يكون يوم 10 سيتم الصرف يوم 11 من شهر فبراير وذلك لأن يصادف يوم صرف الدعم إجازة رسمية في السعودية.

شروط صرف دعم حساب المواطن

يتوقف صرف الدعم في حساب المواطن على عدة شروط يجب استيفاءها بالكامل وهي تتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن تكون إقامة المواطن في السعودية إقامة دائمة.

يجب أن لا يتجاوز راتب المواطن الحد المانع للدعم.

عدم امتلاك المستفيد أي عقار بمبلغ ضخم.

كم الدعم في حساب المواطن

يحصل المواطنين على زيادة الدعم بحساب المواطن بعد الإفصاح عنها لذا يجب أن تكون قيمة الدعم كالتالي:

يحصل رب الأسرة على 700 ريال سعودي.

التابع المستفيد الذي يزيد عمره عن 18 عام سيحصل على 360 ريال سعودي.

التابع المستفيد الذي يقل عمره عن 18 عام سيحصل على 215 ريال سعودي.

هكذا نصل إلى نهاية حديثنا عن موعد صرف حساب المواطن بالإضافة إلى شرح شروط صرف الدعم.