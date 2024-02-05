“خلال ساعات”.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر AZHAR.eg في جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024، من خلال رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 يمكنك الحصول على نتيجتك ودرجاتك في كل المواد بسهولة وأنت في منزلك، وذلك بعدما يتم اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني خلال ساعات من الآن، وكانت امتحانات الازهر قد انتهت قبل نحو أسبوعين من الآن، واليكم رابط بوابة الازهر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس 2024 الترم الاول في جميع المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024

ويمكنك زيارة رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 لتحصل على نتيجتك في كافة المواد الدراسية التي أديت بها الامتحان، وكان قد أدى الامتحانات حوالي 189.963 على مستوى محافظات الجمهورية، فيما تم اسدال الستار على ماراثون الامتحانات في يوم 22 من شهر يناير الماضي، لتبدأ على الفور أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، وتشير المؤشرات الأولية أن النسبة المئوية مرتفعة في النجاح مقارنة بالعام الماضي، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 عبر بوابة الازهر:

يتم تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر قسم نتائج الطلاب.

حدد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024.

الآن ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

حدد المنطقة الازهرية التابع لها.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة” هي الأيقونة التي يلزم الضغط عليها المتواجدة في اسفل الصفحة.

ستظهر لك النتيجة فورا.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس 2024

ومن المتوقع ووفقا لما تداولته المواقع الرسمية خلال الفترة السابقة، فأن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 الترم الاول ستظهر غدا بعد الظهر، بعد أن يتم اعتمادها رسميا خلال مؤتمر صحفي ليتم الاعلان عن نسبة النجاح بشكل عام، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة بعد ظهورها.