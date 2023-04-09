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المعهد الفلكي للبحوث يُعلن عن موعد عيد الفطر في المغرب 2023

جهاد حسينمنذ 18 ساعة
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موعد عيد الفطر في المغرب، من الأمور التي تشغل بال المسلمين المقيمين داخل الدولة العربية الشقيقة والذي يعتبر من أهم العطلات الرسمية أثناء هذا العام وفي هذا المقال سنتعرف على مواعيد عيد الفطر في المغرب وفي بداية شهر رمضان الكريم قامت السلطات المغربية بنشر إمساكية شهر رمضان للعام الجاري والتي اشتملت على مواعيد الفروض الخمس.

موعد عيد الفطر في المغرب

مع بداية شهر رمضان الكريم قامت السلطات المغربية بنشر إمساكية شهر رمضان لعام 2023 والتي اشتملت مواعيد الفروض الخمس فضلاً عن أيام شهر رمضان فلكياً وهي:

  • أوردت الحسابات الفلكية أن عيد الفطر سيحل يوم 22 إبريل حيث يتوقع أن تتوحد كافة الدول الإسلامية في يوم عيد الفطر لهذه السنة.
  • يوافق عيد الفطر في المغرب يوم السبت الموافق 22 إبريل من هذا العام.
  • ولكن سيتم إعلان عن موعد عيد الفطر المبارك شرعاً في المغرب يوم الخميس الموافق 20 إبريل والذي يصادفه 29 رمضان.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في المغرب

بعد أن قمنا بالتحدث عن موعد عيد الفطر في المغرب سنقوم بالتحدث عن إجازة عيد الفطر المبارك في المغرب وهي:

  • على ما تم نشره في وكالة MAP التابعة للمغرب العربي في بداية هذا العام والذي يختص التقويم الرسمي وجدول الأعياد في الجمهورية المغربية.
  • عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام الحالي تستمر حوالي 4 أيام بداية من يوم الخميس الموافق 29 رمضان والذي يصادفه 20 إبريل وحتى يوم الأحد 23 إبريل.

جهاد حسينمنذ 18 ساعة
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