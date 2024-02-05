استعلم عن اسمك.. خطوات الاستعلام عن اسماء النفوس في العراق الوجبة الأخيرة

الاستعلام عن اسماء النفوس في العراق، تمنح وزارة الداخلية في العراق خدمة مميزة لمواطنيها وهي الاستفسار والاستعلام عن أسماء النفوس، وسوف تكون هذه الخدمة متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف تسهيل الأمر والاجراءات على المواطنين عند معرفتهم عن أسماء النفوس بالعراق.

الاستعلام عن اسماء النفوس في العراق

تقرر وزارة الداخلية العراقية وضع كيفية الاستعلام عن أسماء النفوس بالعراق وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الداخلية في العراق

القيام بالضغط على أيقونة الاستعلام عن خدمة اسماء النفوس لهذا العام.

يتم إدخال رقم الوجبة المراد الاستعلام والبحث عنها.

كتابة اسم الشخص المعلن عنه بدقة والتأكد من صحته.

القيام بتعديل المواقع المتاح فيها تعديل الاسم أو اللقب.

الضغط على زر الاستعلام.

ستظهر النتائج بعد عدة دقائق شاملة أسماء الوجبة المطلوبة.

شروط استحقاق نقل النفوس الوجبة الأخيرة

يجب توافر عدة شروط ليتم استحقاقك في نقل النفوس بالنسبة لآخر وجبة وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية فقط.

يشترط تواجد المواطن داخل دولة التغيير في موعد تاريخ التغيير المحدد.

ينبغي أن يكون المتقدم مقيم في العراق بشكل دائم.

إرفاق المستندات المطلوبة للاستحقاق.

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 18 سنة.

الأوراق المطلوبة لخدمة نقل النفوس

يشترط إحضار وتقديم بعض المستندات اللازمة للقبول في خدمة نقل النفوس بالعراق أهمها ما يلي:

صورة من البطاقة التموينية.

نسخة واضحة من البطاقة السكنية.

بطاقة الرقم القومي والاحوال المدنية.

ننهي حديثنا بأن خدمة نقل النفوس من أكثر الخدمات المميزة والتي ساعدت الكثير ووفرت جهدهم ووقتهم.