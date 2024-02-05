خطوة بخطوة.. رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق، طالبت وزارة الداخلية في العراق جميع المواطنين بإصدار البطاقة الوطنية الحديثة بدلا من البطاقة الحالية، وهذا سوف يتم تعميمه في جميع المراجعات الحكومية والوزارات، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم رابط حجز البطاقة الوطنية بالتفصيل هذا العام.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق

يستطيع المواطن العراقي حجز البطاقة الوطنية الخاصة به إلكترونياً دون الذهاب لأي جهة حكومية من خلال الرابط الرسمي موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية، وبعدها يتم الضغط على البطاقة الوطنية بعد الدخول في الموقع، ثم يتم تنزيل الاستمارة الالكترونية وكتابة ما تتضمنه من بيانات، ثم يتم حجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية وبالتالي كتابة بيانغ الشخص والنقر على زر التسجيل.

شروط استحقاق حجز البطاقة الوطنية

ينبغي على المواطنين استيفاء جميع شروط الاستحقاق والتي تتمثل في النقاط التالية:

يشترط تسجيل المتقدم في مديرية شؤون البطاقة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط.

تسديد ٥ آلاف دينار عراقي كونها رسوم لوزارة الداخلية.

ينبغي أن يكون المتقدم مقيم داخل أراضي السعودية إقامة دائمة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية

يجب تقديم بعض المستندات والأوراق المطلوبة للاستحقاق في إصدار البطاقة الوطنية ، وهذا المستندات تشمل ما يلي:

صورة واضحة من شهادة ميلاد المتقدم.

أصل وصورة المؤهل الدراسي.

في حال كان المتقدم قاصراً يلزم إحضار وثيقة مختومة من أولياء الأمور

ننهي حديثنا عن أهم المعلومات حول رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق وشروط حجزها بالإضافة إلى المستندات اللازم إحضارها لنجاح طلب تقديم الحجز.