القبول الموحد 2024 الاردن.. بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية

كشف البريد الأردني في بيان له اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر فبراير 2024 عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الأردنية وذلك للدورة التكميية لعام 2024، حتى أن الشركة صرحت بأن مكاتبها بدأت بالفعل في استقبال جميع الطلبة الراغبين في استكمال الإستعدادات داخل المديريات التابعة للشركة، موضحه أنه يمكن لجميع الطلبة تقديم الطلبات ودفع الرسوم المؤهلة عبر المكاتب المتواجدة على مستوى الدولة.

أخر موعد للتقديم في الدورة التكميلية

وأوضحت شركة البريد الأردني، أنه يُتاح لجميع الطلبة تقديم الطلبات الخاصة بإلتحاقهم إلى الجامعات للدورة التكميلية عبر المكاتب المتواجدة على مستوى العالم، مع دفع جميع الرسوم المعنية لكي يتم مراجعة الطلبات المقدمة، حتى أن التقديم يظل مستمر حتى نهاية يوم 6 شباط 2024، ومن ثم تبدأ عملية الفحص والتدقيق لجميع الطلبات، وإرسال رسائل نصية إلى كافة المقبولين في هذه الدورة.

قيمة رسوم التقديم في طلب الإلتحاق بالجامعات

وأكد البيان الصادر عن شركة البريد، أن الطالب في الشهادة الثانوية “التوجيهي” الدورة التكميلية، يقوم بملء استمارة التقديم إلى الجامعات، ويجب وأن يكون معدل القبول في هذه الدورة نحو 65% فأعلى، كما يتم دفع رسوم تبلغ قيمتها نحو 15 دينارًا أردنيصا، عبر استخدام ألية الدفع الإلكترونية التي تم إطلاقها أمام جميع الطلاب والطالبات في كافة محافظات الأردن.