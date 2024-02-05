PDF نتائج ثالث متوسط 2024 نتائج الطلبة في العراق دور أول عبر موقع وزارة التربية
يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول وسائل التواصل الإلكتروني عن النتائج التي تتعلق بالصف الثالث المتوسط الدور الأول، علي الرغم من انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات اكثر من أسبوع إلا أن النتيجة لم تظهر بعد وهم في حالة قلق شديدة، حيث كشفت وزارة التربية العراقية انه جاري الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب وعقب الانتهاء من عملية التصحيح سوف يتم إعلان النتيجة علي الفور وسترفع علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية الإلكتروني، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع في السطور التالية تابعونا.
موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024
من اكثر الأسئلة الشائعة حول وسائل التواصل الإلكتروني في العراق عن معرفة نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط، لذا صرحت وزارة التربية العراقية انه عقب الانتهاء من عملية التصحيح سوف يتم إعلان النتيجة علي الفور، علي جميع الطلاب التزام الهدوء، من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في السطور الأتية ابقوا معانا.
كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024
- دخول موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.
- يجب النقر علي تحديد الصف المراد الاستعلام علي نتيجته.
- ثم انقر علي أيقونة النتائج المتعلقة بالصف الثالث المتوسط الدور الأول.
- يجب إدخال اسم الطالب، الرقم الامتحاني، المحافظة التابع لها.
- ثم اضغط علي زر الاستعلام، علي الفور سوف يتم إظهار النتيجة التي تتعلق بهذا الطالب.