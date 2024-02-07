“القانون الجديد” رفع سن المعاش في قانون التأمينات الجديد 2024 ومتى صرف معاشات التأمينات للمستحقين

رفع سن المعاش في قانون التأمينات الجديد، تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر في محاولة تحسين حياة جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية فتم الإعلان عن رفع سن المعاش فيما يتعلق بقانون التأمينات الجديد وذلك منذ عام 2023 حرصاً من الدولة على مساندة الكثير من المواطنين وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات المقدمة من الدولة.

رفع سن المعاش في قانون التأمينات الجديد

‏تم إجراء العديد من الدراسات والمشاورات بين العديد من الجهات المختصة وكانت بغرض تعديل سن المعاش وخصوصاً في الوظائف الصعبة وبالتحديد بين العمال الذين يتولون العمل في المحاجر:

وأوضح النائب محمد جبريل أن عدد كبير جدا من العمال في المحاجر يتم خروجهم على المعاش في سن 55 عام، وهذا يسبب لهم ضرر كبير جدا و يرغبون في أن يتم زيادة هذا السن ليصل إلى 60 عام كما هو متعارف به في جميع الوظائف الأخرى.

ولكن تم اختيار خروج العمال في المحاجر على عمر 55 عام نظراً لما يتعرضون له من مشاكل في الجهاز التنفسي أو مشاكل في الرؤية ولكن تم التأكد من الجهات المختصة أنه مع استخدام الأجهزة الحديثة والمتطورة أصبح هناك انعدام في إصابة العمال في هذه الوظائف وبالتالي تمت الموافقة على رفع سن المعاش إلى 60 عام حتى لا يتضرر أي من العمال.

‏على الرغم من أن القانون الموضوع ينص على أن العمال الذين يتولون العمل في الوظائف الصعبة يتم خروجهم على المعاش في سن مبكر وهو الخمسة وخمسين عام، ولكن تدخل العديد من النواب الذين كانوا حريصين على مصلحة العمال وظلوا يسألون عن مستقبل هؤلاء العمال بعد الخروج على المعاش هل يتولون المناصب الإدارية أم لا.

‏موعد صرف معاش التأمينات 2024

الكثير من الأشخاص يتساءلون عن موعد صرف المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية في شهر فبراير 2024 والذي بدأ صرفه من يوم 1 فبراير الموافق ليوم الخميس وسوف تظل عملية الصرف مستمر حتى يوم 6 فبراير، ويمكن أن يتم الحصول على المعاش والزيادات المضافة من جميع المنافذ المتاحة والخاصة به: