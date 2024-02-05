بشرى سارة.. وزارة العمل بسلطنة عمان تقدم وظائف شاغرة بمختلف المؤهلات الدراسية 2024

رابط التقديم في وظائف سلطنة عمان، تعلن وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان عن توفير وظائف شاغرة عديدة تتناسب مع مختلف المؤهلات العلمية، وتم إنشاء رابط إلكتروني خاص للتقديم في هذه الوظائف دون الحاجة إلى الانتظار في المكاتب المختصة.

رابط التقديم في وظائف سلطنة عمان

بإمكان المواطنين المهتمين بالتقديم على وظائف سلطنة عمان أن يقوموا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لها من هنا، بعدها يتم طباعة استمارة التقديم في الوظيفة المناسبة لك ثم تبدأ في التواصل مع رقم الإدارة الموحد وهو 80075، ولكن يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها في الاستمارة وفي النهاية سيتم إبلاغك بالنتيجة برسالة نصية تصل إلى هاتفك.

شروط استحقاق القبول في وظائف سلطنة عمان

يتطلب التقديم في وظائف سلطنة عمان والحصول عليها استيفاء الشروط الضرورية والتي تتمثل في الآتي:

يشترط أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 18 عام.

لم يسبق للمتقدم توظيفه من قبل في أي جهة حكومية أو حتى خاصة.

يجب أن تكون صحة المتقدم الجسدية جيدة.

أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية مناسبة.

عدم وجود قضايا جنائية لدى المتقدم سابقاً.

يجب أن يكون المتقدم معروف بحسن السيرة والسلوك القويم.

أشهر وظائف سلطنة عمان

يوجد عدد محدد من الوظائف المعروفة في سلطنة عمان ويكون الإقبال عليها كبير وهذه الوظائف هي:

وظيفة مهندس تلفيق.

المسؤول التنفيذي للمبيعات.

مهندس عقود لتخطيط الصيانة.

وظيفة مندوب مبيعات طبية.

في الختام نتمنى أن نكون قدمنا الصورة بشكل واضح عن رابط التقديم في وظائف سلطنة عمان وشروط التقديم بها.