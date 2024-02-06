“بالرقم الأمتحاني” استعلم عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 الدور الأول لعموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

من أكثر ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور حالياً في كافة محافظات العراق هي نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول، حيث انتهى الطلاب من فترة الاختبارات في نهاية شهر يناير الماضي، وبعدها بدأ فترة التصحيح لأوراق الإجابات والتصحيح ورصد الدرجات من قبل اللجان المخصصة لهذا، والتي ستعلن النتيجة بعد الانتهاء منها على الفور في كافة محافظات العراق، فالنتيجة تعلن بشكل تدريجي للمحافظات المختلفة عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وبخصوص هذا الأمر سوف نستعرض عليكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالعراق.

نتائج الثالث المتوسط 2024 بالعراق

من أكثر الفترات التي يشعر فيها بالقلق والتوتر فترة انتظار الإعلان عن النتائج، وتحديداً نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق، والتي يعتبر من أهم الصفوف التعليمية التي يلتحق بها الطلاب، والجميع الآن في العراق في حالة تأهب وترقب شديد للإعلان عن النتيجة، والتي أكدت وزارة التربية العراقية أن النتيجة اقتربت لظهورها أمام الجميع، بعد أن أوشكت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الانتهاء منها، والجدير بالذكر أن وزير التربية العراقية شدد على جميع اللجان بتوخي الحذر والدقة في عمليات التصحيح ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالعراق

كشفت وزارة التربية العراقية عن إمكانية استخراج نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول وقت الإعلان عنها من خلال الخطوات التالية:

في البداية يقوم الطالب بالتوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا الإلكتروني.

الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

الضغط على نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في المربع الخاص بها.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة والتي ستظهر بكل تفاصيلها.

ويمكن تحميل كشوفات النتيجة pdf والبحث فيها عن اسم الطالب.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024

يترقب الألاف من الطلاب بالصف الثالث المتوسط بالعراق نتيجة اختبارات الدور الأول حالياً على أحر من الجمر وسط حالة من القلق الشديد، حيث أن الثالث المتوسط هي بمثابة الشهادة الإعدادية ومن أهم الصفوف التعليمية التي يلحتق بها الطلاب من عمر 12 إلى 15 سنة وبعدها يلتحق بالمرحلة الثانوية، وحتى تلك اللحظة لم تخرج وزارة التربية العراقية ببيان رسممي تؤكد فيه موعد ظهور النتيجة.