هتاخد 1000 جنية شهرياً.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة شهر فبراير 2024

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، تعلن وزارة القوى العاملة عن خدمة العمالة الغير منتظمة للحصول على منح مادية وذلك وفقاً لقانون العمل الصادر عام 2003 برقم 12، وهذه المنحة تساعد على تحسين مستوى المعيشة لدى فئة العمالة الغير منتظمة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن لأصحاب العمالة الغير منتظمة التي لا تخضع إلى قوانين محددة ولا تتضمن التوقيع على عقود للعمل الدخول على الرابط الرسمي لوزارة القوى العاملة للحصول على المنحة المقدمة والتي تصل إلى 1000 جنيه مصري وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والأحكام.

شروط استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة

تقرر وزارة القوى العاملة ضرورة توافر بعض الشروط التي يتوقف عليها الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

يشترط أن تكون إقامة الشخص المتقدم دائمة في مصر.

يلزم وجود اسم المتقدم مسجلاً في مديرية القوى العاملة.

لا يجب أن يكون المتقدم يعمل بدخل ثابت في وظيفة واحدة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

يجب على أصحاب العمالة الغير منتظمة إحضار بعض المستندات والأوراق المعتمدة عند التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة واهمها:

نموذج للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة.

البطاقة الشخصية أو جواز السفر ويكون ساري.

إحضار ما يثبت عدم وجود وظيفة ثابتة للشخص المتقدم.

لذا يمكن القول أن منحة العمالة الغير منتظمة من أهم المنح التي قدمتها الدولة من خلال رابط مباشر خاص بوزارة القوى العاملة.