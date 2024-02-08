وزارة التربية والتعليم العراقية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي (2023-2024)

موعد الاختبارات الدراسية في العراق، يتساءل جميع الطلاب والطالبات في العراق عن موعد الاختبارات الدراسية لذا قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الموعد المحدد لاختبارات نص العام حتى يكونوا الطلاب مستعدين جيداً ولتشجيعهم للحصول على أعلى الدرجات.

موعد الاختبارات الدراسية في العراق

تحددت مواعيد الامتحانات في العراق لجميع المراحل في النص الدراسي الثاني الذي سيبدأ من يوم الخميس الموافق ١٥ من شهر فبراير، ويكون موعد امتحانات نهاية العام للمرحلة الابتدائية في ٥ مايو وتنتهي ١١ من نفس الشهر، بالنسبة للمرحلة الإعدادية تكون بدءاً من ١٥ مايو حتى ٢٥ مايو.

حقيقة تقديم موعد الاختبارات في العراق

قامت وسائل التواصل الاجتماعي بإصدار قرار تبكير موعد الاختبارات في العراق مما أثار فضولي أولياء الأمور والطلاب ولكن في الحقيقة هذا النبأ غير صحيح فسيكون الموعد المحدد كما هو بدون تغيير.

موعد الاختبارات الدراسية في العراق

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في العراق قد أوضحت أن موعد الامتحانات الشفوية سيكون قبل الامتحانات الكتابية بأسبوع واحد وسيكون الامتحان الشفوي في خلال اليوم الدراسي، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية تم تحديد موعد الاختبارات ليكون في ٢٥ من شهر يناير وتنتهي بنهاية الشهر، وبالنسبة للطلاب المؤجلين للأسبوع الثاني تم تحديد الموعد ليكون بعد الدوام مباشرةً ثم يتم بدء امتحانات الثانوية في ٢١ من يناير وتنتهي ٣١ من نفس الشهر.

سوف تبدأ الاختبارات من يوم الخميس الموافق ١٥ من شهر فبراير، ويكون موعد امتحانات نهاية العام للمرحلة الابتدائية في ٥ مايو وتنتهي ١١ من نفس الشهر

هكذا نكون قد وفقنا في تقديم التفاصيل الهامة عن موعد الاختبارات الدراسية في العراق بكل وضوح للرد على التساؤلات الشائعة.