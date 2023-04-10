عائد عالي لفلوسك.. خطوات شراء شهادات بنك قطر 2023

قرر بنك قطر الوطني QNB اليوم تقديم شهادات ادخار بعائد سنوي ثابت بنسبة 19.25٪ على أن تكون هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات، ونتيجة لذلك ازداد البحث عن تفاصيل تلك الشهادة وكيفية شرائها وهذا ما سنشرحه من خلال مقالتنا اليوم وهو أعلى عائد .. خطوات شراء شهادات بنك قطر.

خطوات شراء شهادات بنك قطر

قدم البنك الأهلي والبنك المصري شهادة ادخار لمدة عام بأكبر عائد في السوق بما يعادل 22.5٪ سنويًا ويتم إنفاقها شهريًا، ونتيجة لذلك يصل الحد الأقصى للعائد الشهري على شهادات الادخار في مصر إلى 22.5٪ سنويًا.

بينما أصدر البنك الأهلي المتحد شهادة ادخار جديدة لمدة ثلاث سنوات بفائدة 17.25٪ سنويًا ويتم صرفها شهريًا، قدم البنك التجاري الدولي و QNB الأهلي أيضًا شهادتين لمدة 18 شهرًا مع معدل فائدة يصل إلى 20٪ سنويًا ويتم صرفه شهريًا.

وقد أوضحت أنه يتم الحصول على شهادات البنك الأهلي أو بنك مصر من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

يتم إدخال رمز التعريف وكلمة المرور عند تسجيل الدخول لأول مرة إلى تطبيق BM عبر الإنترنت أو برنامج الأهلي نت.

يتم إدخال المعلومات المتبقية.

الودائع أو إصدار الشهادات هي أيضًا خيارات.

رقم الحساب من فضلك.

شهادات البنك الاهلي

وفي الوقت نفسه تم توجيه كل من بنك مصر والبنك الأهلي بتقديم شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات والتي وصلت على النحو التالي: