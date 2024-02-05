رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس فقط من خلال موقع azhar.eg.results بوابة الأزهر الشريف الالكترونية 2024

استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس والاسم من خلال موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية ، حيث ينتظر الآن أولياء الأمور النتائج وذلك مع اقتراب الإعلان عنها، ومن المنتظر أن يتم عرض كافة النتائج في كل المحافظات عقب الانتهاء بشكل رسمي من تصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس

أحصل على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس فقط عبر موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية، حيث تستطيع أن تستعلم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بفتح موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية.

قم بالضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

قم بتسجيل اسم الطالب .

سجل رقم الجلوس.

اضغط على استعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

في إطار متصل نجد أن موقع بوابة الأزهر الشريف الالكترونية يعتبر من أبرز المواقع التعليمية حيث من خلاله سوف يتمكن التلاميذ من الاستعلام عن النتائج عبر الانترنت بشكل سهل وبسيط، وأيضا متابعة آخر اخبار العملية التعليمية ، وتجدر الإشارة إلى انه حال أن النتائج لم تظهر بعد فإن هذا يعني أنه جاري رفع النتيجة عبر الموقع ويمكنك أن تستعلم عنها بعد دقائق.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم

عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس والاسم 2024 بشكل رسمي سوف تتمكن من الاستعلام عن النتائج من خلال الانترنت، والآن سوف نوضح لكم توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية وهي تأتي على النحو التالي:

القرآن الكريم 20 درجة

الفقه 25 درجة

الحديث والتفسير 25 درجة

التوحيد والسيرة 25 درجة

الثقافة الإسلامية 10 درجات

النحو والصرف 25 درجة

المطالعة والنصوص 25 درجة

مادة الرياضيات 30 درجة

العلوم والدراسات الاجتماعية 20 درجة.

اللغة الإنجليزية 20 درجة

وهنا نكون قد وضحنا لكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم وكذلك توزيع الدرجات.