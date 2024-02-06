مفتوح الان.. رابط تقديم على تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات من الموقع الرسمي

بدء الآن قبول طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد اعتماد العديد من الإدارات التعليمية نتائج الصف الثالث الإعدادي، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات منذ عدة أيام سابقة، وفور انتهائهم منها تم العمل على تصحيح كراسات الإجابة بكل دقة، وبعد مراجعتها أعلنت الجهات المختصة النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

حرصاًعلى مستقبل جميع الطلاب سمحت فتحت وزارة التربية والتعليم باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للترم الأول، ووفقاً لتعليمات محافظ القاهرة اللواء أحمد راشد فإن طلبات التظلمات التي تم تنظيمها سوف تستمر حتى 15 أيام متتالية، كما أتاحت الوزارة إمكانية إجراء ذلك إلكترونياً وفق ضوابط وشروط أقرتها الوزارة.

خطوات تقديم طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

يبذل جميع المسؤولين بالدولة قصارى جهدهم من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعمل الوزارة على توفير جميع الأساليب التي تصب في مصلحة الطالب، فمن هذا المنطلق قامت الوزارة بإتاحة التظلمات على نتائج الصف الثالث الاعدادي عبر الإنترنت، وتتمثل خطوات إجراء ذلك على النحو التالي: