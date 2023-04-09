أعلنت وزارة التعليم السعودية عن رابط لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وكشفت عن تفاصيل بدء وانتهاء فترة التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، أوضحت الوزارة أنه يتم الموافقة على طلبات النقل بالاستناد إلى مجموعة من الضوابط التنظيمية المخصصة لذلك فيما يتعلق بالمدرسين في البلاد، ونقدم لكم رابط التقديم على حركة النقل الخارجي 1444عبر نظام نور، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط التقديم على حركة النقل الخارجي 1444عبر نظام نور

يمكن لجميع المدرسات والمدرسين التقدم بطلبات نقل خارجية من خلال الإنترنت، حيث ستتطلب عدة خطوات تستخدم الحساب المسجل في نظام نور الإلكتروني.

يتم إرسال الذهب عبر الإنترنت إلى موقع نور الإلكتروني. تمتَّ الصياغة في اللغة العربية على النحو التالي: ضرورة تسجيل الدخول للمنصة بشكلٍ سليم من خلال إدخال المعلومات المطلوبة. تُحدّد تبويب طلب النقل الخارجي من الشاشة الرئيسية. يجب تدوين الرغبات المتعلقة بالنقل بشكل محدد ومفصل، مع تضمين جميع الإدارات والمدارس المراد الانتقال إليها. بعد الانتهاء من إدخال الأماني، يتم الضغط على زر الحفظ. يتم التحقق والتدقيق في الطلب المقدم من الأستاذ أو الأستاذة.

يمكن للأفراد استخدام منصة نور للاطلاع على نتائج تحويل المعلمين للعمل في مدارس أخرى، وذلك باتباع الإجراءات المحددة أسفل الشاشة. كما يتيح استخدام المنصة إمكانية تقديم الاعتراضات على هذه النتائج والطلب من المسؤولين إعادة النظر فيها بشروط محددة.

أخر موعد للتقديم عبر الإنترنت

تم الإعلان عن بدء فترة التقديم في اليوم الأحد المقبل الموافق للتاريخ 18 من شهر رمضان للسنة الهجرية 1444، وسيستمر هذا التقديم عبر منصة نور التعليمية الإلكترونية حتى السابع من شهر شوال في نفس السنة، سيتم الإعلان عن نتائج طلبات نقل المعلمين والمعلمات في اليوم 28 من شهر شوال القادم، بعد ذلك، سيتم فتح باب الاعتراض على عملية النقل ابتداءً من تاريخ 1 ذو القعدة لعام 1444 هجري وحتى 5 ذو القعدة لنفس العام، وسيكون التأكيد الرسمي للنتائج في تاريخ 8 من نفس الشهر. ولتقديم اعتراض، سوف يكون من الضروري اتباع خطوات محددة من خلال نظام “نور”، والتفاصيل حول ذلك سوف نشرحها في الفقرة التالية.

كيفية تقديم اعتراض على قرار النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم السعودية على الفور بصدور قرار نقل خارجي، وذلك لإتاحة فرصة اعتراض القرار لمن لم يحالفه الحظ، من خلال اتباع عدد من الإجراءات والخطوات المحددة.