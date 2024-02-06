تحميل كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع مظلتي molsa.gov.iq

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 منذ عدة أيام، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التنموية التي طرحتها الوزارة مؤخراً، وذلك نظراً لما تمنحه من امتيازات للمواطنين المحتاجين، حيث من خلال هذا البرنامج يتم إعطاء كل مستحق مبلغ مالي يعينه على تحمل أعباء الحياة، وذلك وفق شروط وضوابط وضعتها الوزارة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حرصت الوزارة على نشر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لهذا الشهر بشكل إلكتروني وغير علني، وذلك حرصاً على سرية بيانات المواطنين، فلقد تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل خدمة كافة الشعب وبالأخص محدودي الدخل، ولاسيما أن الآلاف من المواطنين من ذوات الطبقة الأدنى يرغبون في الحصول على هذا الدعم، الذي يعد بمثابة طوق النجاة من غلاء الأسعار وتذبذب الاقتصاد العالمي.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق للوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي، وتتمثل طريقة إجراء ذلك في النقاط التالية:

الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خانة هيئة الرعاية الاجتماعية.

اضافة بيانات الشخص المتقدم.

النقر على أيقونة الاستعلام.

الانتظار حتى ظهور الكشف، ومن ثم يمكنك تحميلها على جهازك.

شروط الانتفاع من دعم الرعاية الاجتماعية

تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب قامت الجهات المختصة بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في المتقدم، وذلك حتى يتسنى له الاستفادة من هذا الدعم، وتلك الشروط كالتالي: