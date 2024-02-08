ظهرت اخيرااااا.. خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في مكافحة الارهاب والمستندات المطلوبة للتقديم

الاستعلام عن اسماء المقبولين في مكافحة الارهاب، يهدف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق إلى ضم عدد كبير من الشباب للعمل في التصدي لهجمات الإرهاب ومكافحتهم، لذا تم الإعلان عن خدمة الاستعلام عن نتائج التقديم في هذه المهمة ومعرفة أسماء المقبولين إلكترونياً لتسهيل الأمر على المتقدمين.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في مكافحة الارهاب

يمكن للشباب المقدم في جهاز مكافحة الإرهاب الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع العراقية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في مكافحة الإرهاب.

تحديد المحافظة التابعة للمتقدمين.

قم بتحميل ملف pdf الذي يحتوي على أسماء المقبولين.

قم بالبحث عن اسمك داخل الملف.

المستندات المطلوبة للتقديم على جهاز مكافحة الإرهاب

يجب تقديم وإحضار بعض المستندات التي أقرها جهاز مكافحة الإرهاب والتي تتمثل في الآتي:

استمارة التقديم وكتابة البيانات المدونة داخلها بشكل صحيح.

الهوية الوطنية للمتقدم.

المؤهل الدراسي مع الدرجة النهائية

شروط التسجيل في جهاز مكافحة الإرهاب

يضع جهاز مكافحة الإرهاب بعض الشروط اللازم توافرها لقبول المتقدمين وأهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يشترط أن تكون إقامة الشخص المتقدم دائمة في العراق.

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 18 سنة.

عدم وجود قضايا جنائية سابقة له.

يتمتع باللياقة البدنية الجيدة.

معروف بالسلوك الحسن.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ عام.

في الختام نكون قد قدمنا شرح مفصل عن الاستعلام عن اسماء المقبولين في مكافحة الارهاب وشروط الانضمام إليه وأهم المستندات المطلوبة.